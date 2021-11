Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée imminente à prévoir pour Zidane ? La réponse

Publié le 26 novembre 2021 à 0h15 par La rédaction

Certains éléments permettent de dessiner des perspectives claires autour d’une arrivée à l’automne de Zidane sur le banc du PSG. Explication.

Dans son édition de mercredi, le quotidien britannique The Telegraph affirme que Manchester United aurait marqué ces dernières heures un intérêt pour Ernesto Valverde dans le cadre de la succession de Solskjaer, mais que cela ne changerait rien dans le dossier Pochettino, le board de MU considérant qu’il faudrait peut-être recruter un coach intérimaire en attendant la fin de saison, date à laquelle il sera plus facile de faire signer une piste prioritaire. Et ce jeudi, c'est le nom de Ralf Rangnick qui est évoqué avec insistance.

SI MU renonce à une arrivée à court terme de Pochettino…