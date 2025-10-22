Mercato - PSG : Une star va signer jusqu’en 2030 ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Devenu un cadre du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, considéré comme le meilleur latéral droit du monde, a prolongé son bail jusqu’en juin 2029. Avec la Coupe du monde coorganisée par le Maroc en 2030, le protégé de Luis Enrique ne devrait pas s’exiler dans un pays exotique avant cette date.

Il y a quelques mois, Achraf Hakimi décidait de prolonger son contrat avec le PSG. Comme Vitinha et Nuno Mendes, l’international marocain a ainsi apposé sa signature sur un nouveau bail courant jusqu’en 2029. Pour Laurent Perrin, journaliste au Parisien, il n’est pas impossible d’imaginer le protégé de Luis Enrique s’engager un peu plus longtemps avec son club, alors que le Maroc sera l’un des trois pays hôtes du Mondial 2023 avec l'Espagne et le Portugal.

« Il est normal que les Saoudiens pensent à Hakimi pour promouvoir leur League. Mais pas maintenant » « Achraf Hakimi en Arabie saoudite ? Mon Dieu mais où avez-vous vu ça ? », s’est interrogé le journaliste en réponse à une question d’un internaute sur le tchat du Parisien. « Je ne vais pas dire qu’il n’ira jamais en Arabie saoudite. Cela aurait du sens. Achraf Hakimi va décrocher, beaucoup l’espèrent, le Ballon d’or africain, il est le meilleur joueur arabe avec Mo Salah, c’est une star, un joueur magnifique et il est normal que les Saoudiens pensent à lui pour promouvoir leur League. Mais pas maintenant », ajoute Laurent Perrin.