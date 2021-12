Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du projet QSI n’exclut pas de partir !

Publié le 2 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Même s’il sent pleinement épanoui au sein du PSG dont il est le capitaine depuis un an et demi, Marquinhos n’exclut pas totalement l’idée d’un départ avant la fin de sa carrière.

Actuellement engagé jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Marquinhos (27 ans) est solidement installé au sein du projet QSI, qu’il avait rejoint en 2013 alors qu’il était qu’un simple espoir du football brésilien. Aujourd’hui capitaine du club de la capitale et pilier de la défense parisienne, Marquinhos semble même bien parti pour prolonger à en croire les récentes révélations de RMC Sport . Mais il ne garantit pas forcément de finir sa carrière au PSG…

« Parfois, ce n’est pas possible de rester »