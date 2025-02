Mercato - PSG : Une star donne son accord, la joie est immense !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vendredi, le Paris Saint-Germain a profité de la réception de l’AS Monaco au Parc des Princes pour officialiser plusieurs signatures, dont la prolongation de Nuno Mendes jusqu'en 2029, malgré des rumeurs de départ à Manchester United. Le latéral gauche exprime sa joie de continuer l'aventure au sein du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain a vécu une soirée parfaite vendredi avec la victoire contre l’AS Monaco (4-1), mais également l’annonce de plusieurs signatures. Chez les jeunes, Yoram Zague a prolongé jusqu’en 2028 tandis que Naoufel El Hannach et Ibrahim Mbaye ont signé leur premier contrat professionnel. Luis Enrique, Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes ont quant à eux apposé leur signature sur un nouveau contrat. Un dénouement attendu depuis longtemps, même si le latéral gauche a fait une frayeur à ses dirigeants.

Le PSG monte au créneau après un choc sur Mbappé ! 🔥 Découvrez les coulisses de ce scandale qui fait trembler l'Espagne. https://t.co/tuHGMpO4au — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 8, 2025

Nuno Mendes évoqué à Manchester United

Alors que les prolongations d’Achraf Hakimi ou encore Vitinha étaient bouclées depuis longtemps, Nuno Mendes s’est fait désirer, au point relancer la question de son avenir dans la capitale. Une arrivée du côté de Manchester United, qui a fait appel à Ruben Amorim, son ancien entraîneur au Sporting Lisbonne, a notamment été évoquée un temps, mais Nuno Mendes a bien fini par renouveler son bail jusqu’en 2029, pour son plus grand bonheur.

« Le PSG, c’est spécial »

« C’est une grande fierté de prolonger avec le Paris Saint-Germain. C’est un club dans lequel je me sens bien depuis que je suis arrivé. Et je suis très heureux de continuer avec le club, savoure Nuno Mendes, interrogé par les médias du club. Ça représente beaucoup, parce que c’est un grand club, un club qui a une grande histoire et qui a eu beaucoup de grands joueurs. Et je suis très heureux de faire partie de l’histoire de ce grand club. Le PSG, c’est spécial. C’est comme une famille pour moi, et mes coéquipiers ressentent la même chose. Comme je l’ai dit, j’ai été très bien accueilli quand je suis arrivé, j’avais 18 ans, c’était différent de ce que j’avais vécu avant, c’était un nouveau pays aussi. Je suis très reconnaissant de tout cela jusqu’à maintenant. »