Mercato - PSG : Une star d’Al-Khelaïfi veut rester !

Publié le 30 janvier 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria s’est exprimé sur son avenir et envoie un message fort à Nasser Al-Khelaïfi en affichant son envie de rester.

Si la direction du PSG travaille actuellement d’arrache-pied pour boucler les prolongations de Kylian Mbappé et de Neymar, un autre dossier va également devoir être réglé rapidement : le cas Angel Di Maria. L’ailier argentin arrive en fin de contrat dès le mois de juin prochain, et si rien n’est fait, Nasser Al-Khelaïfi laissera partir gratuitement l’une des stars du projet QSI. Interrogé vendredi par TyC Sports, Di Maria a émis le souhait de rester au PSG.

« Je suis très bien dans mon équipe »