Mercato - PSG : Une star bientôt recrutée… pour 0€ ?

Thomas Bourseau

Pendant de longues semaines, Joshua Kimmich (29 ans) a animé l’actualité mercato du PSG. Et pour cause, le club parisien semble avoir à cœur, malgré la venue de Joao Neves, de poursuivre le remodelage de l’entrejeu de l’effectif de Luis Enrique. Kimmich a mis un vent au PSG selon Foot Mercato, mais ce ne serait que partie remise avec une éventuelle très belle opération.

Joshua Kimmich a donc décidé de vivre sa 10ème saison au Bayern Munich. Et après une décennie passée en Bavière, l’international allemand pourrait plier bagage. Ce ne sont pas les clubs intéressés qui manquent à l’appel. Manchester City, Arsenal, le FC Barcelone ou encore le PSG en pinceraient tous pour le latéral droit de formation reconverti au poste de milieu de terrain défensif. Foot Mercato avait d’ailleurs assuré ces derniers temps que le Paris Saint-Germain serait allé à la pêche aux renseignements pour le recrutement de Kimmich cet été, soit à un an de l’expiration de son contrat.

Recalé cet été, le PSG ne jette pas l’éponge pour Joshua Kimmich

Toutefois, après un feuilleton long de plusieurs semaines, Joshua Kimmich a arrêté son choix qu’il aurait communiqué aux parties concernées : rester au Bayern Munich pour la saison 2024/2025 comme Foot Mercato l’a assuré ce mardi 6 août. Et maintenant ? Le PSG ne fermerait pas pour autant le dossier Kimmich, bien au contraire.

Le PSG veut s’offrir Joshua Kimmich pour 0€ !

Foot Mercato affirme que le comité directeur du PSG travaillerait déjà sur les prochaines sessions des transferts et inclurait toujours Joshua Kimmich dans ses objectifs de marché. D’ailleurs, le projet du Paris Saint-Germain serait de revenir à la charge pour le milieu de terrain du Bayern Munich l’hiver prochain afin de retenter sa chance et de poser les bases d’une éventuelle venue ou PSG voire lors du mercato estival de 2025 si, et seulement si une condition était remplie : l’absence d’une prolongation du contrat courant jusqu’au 30 juin 2025 de Kimmich au Bayern Munich.