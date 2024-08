Mercato - PSG : Al-Khelaïfi vend la mèche pour le prochain transfert ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une photo enflamme les réseaux sociaux. Présent au Parc des Princes vendredi dernier pour assister au quart de finale olympique entre le Maroc et les Etats-Unis, Nasser Al-Khelaïfi est apparu aux côtés de Soufiane Rahimi, joueur d'Al-Ain aux Emirats arabes unis. Alors faut-il s'attendre à un transfert ? La presse espagnole en dit plus ce mardi.

Nasser Al-Khelaïfi joue le jeu durant ces Jeux Olympiques de Paris. Porteur de la flamme, le président du PSG se rend régulièrement au Parc des Princes pour assister au tournoi de football. Récemment, le responsable qatari a assisté au quart de finale opposant le Maroc aux USA. Al-Khelaïfi a pu ainsi observer la performance de son joueur Achraf Hakimi, mais pas que...

Un international marocain dans le viseur du PSG ?

Dans les couloirs du Parc des Princes, le dirigeant est également parti à la rencontre de Soufiane Rahimi, l’un des buteurs marocains (4-0). Les deux hommes ont eu l’occasion de prendre une photo, qui enflamme actuellement les réseaux sociaux. Certains y voient le signe d’un intérêt du PSG pour le joueur d’Al-Ain.

La presse espagnole en dit plus

Ce mardi, le quotidien espagnol As suggère que le PSG pourrait être intéressé par ce type de joueurs. Toutefois, le média précise qu’il n’existe, actuellement, aucun contact entre la formation parisienne et Rahimi, malheureusement éliminé par l’Espagne en demi-finale du tournoi olympique et qui se battra pour la médaille de bronze.