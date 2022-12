Mercato - PSG : Une révolution à 600M€ confirmée, coup de tonnerre pour le projet QSI ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par Nasser Al-Khelaïfi, et confirmé par son entourage, le PSG va ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs. Trois candidats se seraient manifestés, mais l'un d'entre eux aurait une légère avance et pourrait acquérir entre 5 et 15% des parts. Une opération estimée entre 400 et 600M€.

Interrogé récemment sur l'avenir du Qatar au PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait démenti les rumeurs de départ, mais avait ouvert la porte à de nouveaux investisseurs. « Nous n'allons pas vendre. Mais pourquoi pas un petit pourcentage. Nous allons y réfléchir, nous avons plusieurs offres » avait annoncé le président du PSG.

De nouveaux investisseurs en approche ?

Selon Challenges , trois candidats, deux fonds d'investissement américain et un non-américain, se seraient manifestés pour racheter entre 5 et 15% du PSG. Mais l'un des investisseurs aurait pris de l'avance dans ce dossier, s'entretenant avec Nasser Al-Khelaïfi en marge du Mondial au Qatar.

Une annonce prévue au début de l'année 2023