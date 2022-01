Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue de Leonardo est attendue en Premier League !

Publié le 10 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

Légende d'Arsenal, Ian Wright a très envie de voir débarquer Georginio Wijnaldum chez les Gunners cet hiver alors que sa situation au PSG est incertaine.

Arrivé libre l'été dernier en provenance de Liverpool, Georginio Wijnaldum peine à s'imposer au PSG. A tel point que selon les informations de Sky Sports , un départ durant le mercato d'hiver n'est pas à exclure, notamment sous la forme d'un prêt. Dans cette optique, Arsenal serait le club le mieux placés. Une rumeur qui enchante Ian Wright.

Wright veut Wijnaldum à Arsenal