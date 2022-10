Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue de Campos rate ses débuts, Galtier lui envoie un message

Publié le 10 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Recruté dans les dernières heures du mercato, Carlos Soler était titulaire pour la première fois avec le PSG samedi, à l'occasion du déplacement à Reims. Mais alors que l'ancien joueur de Valence a réalisé une prestation décevante, Christophe Galtier a tenu à le défendre.

Cet été, le PSG a recruté plusieurs joueurs, mais pour le moment, seul Vitinha a vraiment réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Christophe Galtier. Nordi Mukiele arrive également à tirer son épingle du jeu grâce à sa polyvalence, mais pour les autres, c'est plus compliqué. Renato Sanches souffre encore de pépins physiques tandis que Hugo Ekitike, Fabian Ruiz et Carlos Soler se contentent de miettes. Ce dernier était d'ailleurs titulaire samedi soir à l'occasion du déplacement à Reims (0-0), mais il a livré une copie décevante. Malgré tout, Christophe Galtier monte au créneau pour son joueur.

Galtier monte au créneau pour Soler

« C’est simplement une question de rythme et de repères. Prenons l’exemple de Carlos Soler, qui a démarré avec peu de repères après avoir peu joué avec nous et être arrivé tardivement au club. Il découvre évidemment la Ligue 1, mais il découvre encore ses partenaires puisque nous avons peu de séances de travail, et est encore en manque de rythme », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

«C’était difficile pour lui»