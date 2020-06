Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une possible offensive pour Kai Havertz ? La réponse !

Publié le 3 juin 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que de nombreux cadors européens s’arracheraient actuellement les services de Kai Havertz, cela ne serait pas le cas du PSG.

Depuis la reprise de la Bundesliga, un joueur attire particulièrement l’attention : Kai Havertz. A 20 ans, le capitaine du Bayer Leverkusen enchaine les buts, confirmant un peu plus les espoirs placés en lui ces derniers mois. Des performances impressionnantes qui ne manquent pas d’éveiller l’intérêt des plus grands clubs européens à l’instar du Real Madrid ou encore du Bayern Munich. La bataille s’annonce donc rude pour Havertz, dont le montant pourrait atteindre les 100M€. Toutefois, avec un secteur offensif déjà bien étoffé, Leonardo et le PSG n’auraient pas prévu de se positionner.

Où mettre Havertz ?