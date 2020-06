Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe et Neymar à l’origine d’un choix radicale de Leonardo ?

Publié le 3 juin 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Leonardo a décidé de conserver Mauro Icardi plutôt qu’Edinson Cavani, Damien Degorre estime que ce choix a été facilité par les relations délicates entre le Matador et le duo Mbappe-Neymar.

Entre Mauro Icardi et Edinson Cavani, Leonardo avait un choix à faire. Et il a tranché. En effet, en obtenant un rabais sur le montant de l'option d'achat de l'attaquant argentin qui s'engage de manière définitive avec le PSG, le directeur sportif du club parisien scelle indirectement l'avenir du Matador dont le bail, qui arrive à échéance le 30 juin, ne devrait pas être prolongé. Et à en croire Damien Degorre, journaliste à L'Equipe , Edinson Cavani a également payé le fait qu'il n'entretenait pas une excellente relation avec les deux stars du PSG, Neymar et Kylian Mbappé.

«Leonardo en particulier, règlent un problème de vestiaire»