Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie se dessine pour Mauro Icardi !

Publié le 25 juillet 2021 à 15h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que l’avenir de Mauro Icardi est incertain du côté du PSG, la piste d’un retour en Italie commence à prendre de l’ampleur. Mais bien évidemment, rien ne serait encore acté dans cette optique.

Arrivé il y a deux ans au PSG, d’abord dans le cadre d’un prêt puis d’un transfert conter 72 M€ versés à l’Inter bonus compris, Mauro Icardi a globalement déçu dans la capitale française. En effet, après des premiers mois très encourageants, l’attaquant argentin n’est pas parvenu à confirmer et a réalisé des performances bien en-dessous des attentes en plus de se blesser trop fréquemment et d’avoir une hygiène de vie qui ne serait pas des plus sérieuses selon certaines sources. En conséquence, la question d’un départ de Mauro Icardi au cours de cette fenêtre estivale se poserait au sein du PSG, et ce d’autant plus que le principal intéressé aurait des envies d’ailleurs. Et dans cette perspective, la piste d’un retour en Italie commencerait à se préciser pour le natif de Rosario, là où deux écuries seraient intéressées par la perspective de s’attacher ses services.

La Juventus et l’AS Roma veulent Mauro Icardi