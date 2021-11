Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie prestigieuse se ferme pour Pochettino !

Publié le 12 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que Mauricio Pochettino ait été annoncé du côté de Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer alors qu’il n’est plus intouchable au PSG, les dirigeants des Red Devils privilégieraient la piste Brendan Rodgers, souhaitant nommer un entraîneur britannique.

Malgré un parcours presque parfait en Ligue 1 du PSG avec un bilan de 11 victoires, pour un match nul et un revers concédé face au Stade Rennais cette saison, Mauricio Pochettino n’est pas indiscutable en coulisse au Paris Saint-Germain. Le10sport.com vous a d’ailleurs révélé mardi soir que le sujet est clairement discuté en coulisse lorsque Doha rêverait de la nomination de Zinedine Zidane et que le directeur sportif Leonardo travaille sur deux autres dossiers restés anonymes. Pour Pochettino, un retour en Premier League semble être une option qui revient avec insistance dans la presse. D’ailleurs, il était annoncé du côté de Tottenham avant qu’Antonio Conte ne soit nommé. Et alors qu’Ole Gunnar Solskjaer est sur la sellette du côté de Manchester United, la porte se fermerait pour Mauricio Pochettino, un temps annoncé chez les Red Devils.

Manchester United se tournerait vers Rodgers