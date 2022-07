Mercato - PSG : Une piste XXL se confirme pour Presnel Kimpembe

Foot - Mercato - PSG

Formé au PSG, Presnel Kimpembe serait placé sur la liste des transferts. Nouveau conseiller sportif, Luis Campos serait ouvert à l'idée d'un transfert lors de ce mercato estival. Plusieurs cadors européens seraient prêts à sauter sur cette occasion. Chelsea, mais surtout la Juventus auraient coché le nom de l'international français.

Luis Campos et Antero Henrique ont une idée assez précise des joueurs, qui ne seront pas retenus cet été en cas d'offre satisfaisante. De manière étonnante, on retrouve dans cette liste le nom de Presnel Kimpembe. Agé de 26 ans, le défenseur central pourrait quitter le PSG cet été, malgré un contrat qui court jusqu'en 2024. Selon les informations du Parisien, Campos ne fermera pas la porte à l'international français, notamment si ce dernier a des doutes sur le projet sportif. Le conseiller sportif souhaitant des joueurs pleinement investis.

Le nom de Presnel Kimpembe a été associé à de nombreuses équipes européennes. Entraîneur de Chelsea et ancien coach du PSG, Thomas Tuchel apprécierait son profil. Selon le journaliste italien Rudy Galetti, le champion du monde 2018 serait également présent sur la short-list de la Juventus en compagnie notamment de Bremer (Torino) et de Kalidou Koulibaly (Napoli).

🚨🎯 #Koulibaly: the #Napoli centre-back remains in the sights of #Juventus as a possible replacement in the event of #DeLigt's farewell (🔥 #Bayern are speeding things up to beat #CFC).📌 In the ⚪️⚫️'s list there are also #Kimpembe and #Bremer, more convenient. 🐓⚽️ #Transfers pic.twitter.com/ehPvsOrfuW