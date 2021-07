Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prétendant XXL a bougé pour Kehrer !

12 juillet 2021

Alors qu'il n'entre pas dans les plans du PSG pour la saison à venir, Thilo Kehrer figurerait sur les tablettes d'Arsenal

Décevant. Voila comment on pourrait qualifier le passage parisien de Thilo Kehrer aujourd'hui. L'ancien joueur de Schalke 04, pourtant arrivé au PSG dans la peau d'un joueur très prometteur, a déçu. À tel point que Leonardo envisage de se séparer de son joueur. Barré par l'arrivée des nouvelles recrues, Sergio Ramos et Achraf Hakimi, qui passeront logiquement devant lui dans la hiérarchie, le défenseur de 24 ans, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG devrait aller voir ailleurs. La forme d'un prêt est évoquée, et l'international allemand semble conserver une belle côte, puisqu'un gros club européen est venu aux renseignements à son sujet.

Arsenal s'est penché sur son cas