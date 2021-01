Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste inattendue de Leonardo est validée par... Thierry Henry !

Publié le 16 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur Romain Faivre, Thierry Henry ne tarit pas d'éloges sur le jeune milieu de Brest qui est suivi avec attention par le PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG surveille la situation de Romain Faivre qui a réalisé une excellente première partie de saison à Brest. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le milieu de terrain, recruté pour 400 000€ en provenance de l'AS Monaco, est surveillé par plusieurs grands clubs, dont Manchester United. Et cela ne surprend pas Thierry Henry qui a eu Romain Faivre sous ses ordres dans la Principauté.

«Il a un truc que peu de joueurs ont: il brise des lignes»