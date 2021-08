Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste en Ligue 1 s’éloigne pour Leonardo !

Publié le 20 août 2021 à 22h45 par H.G. mis à jour le 20 août 2021 à 22h47

Alors que le PSG s’était penché sur le profil de Romain Faivre, cette piste ne serait plus d’actualité pour le club de la capitale.

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG est actuellement annoncé sur les traces de Paul Pogba et d’Eduardo Camavinga dans cette optique. Seulement voilà, fut un temps, le club parisien a travaillé sur la piste menant à Romain Faivre, milieu du Stade Brestois, comme le10sport.com vous l’avait annoncé cet hiver. Seulement voilà, tout indique que cette piste a maintenant été mise de côté par le PSG…

Coup de froid pour la piste Romain Faivre