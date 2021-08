Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette précision de taille sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 20 août 2021 à 22h10 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé avec instance sur les traces de Kylian Mbappé, le club madrilène serait tout simplement obsédé par l’international français évoluant au PSG.

Le feuilleton Kylian Mbappé s’emballe ! Et pour cause, à quelques jours de la clôture de cette fenêtre estivale des transferts, le Real Madrid serait persuadé d’avoir une chance de recruter l’international français du PSG. Il faut dire que le club parisien n’est pas en position de force dans le dossier dans la mesure où le joueur de 22 ans n’a toujours pas prolongé et que son contrat arrivera à son terme dans moins d’un an. Autant de signes qui donnent donc de l’espoir au Real Madrid avec un joueur qu’il suivrait depuis des années.

Le Real Madrid veut Kylian Mbappé et personne d’autre