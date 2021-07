Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo évoque une arrivée… au FC Barcelone !

Publié le 5 juillet 2021 à 0h45 par La rédaction

Cadre de l’Atalanta et homme fort du dispositif de l’Allemagne à l’Euro, Robin Gosens a la cote sur ce mercato. Le PSG et Barcelone suivraient le piston gauche qui a été interrogé sur une potentielle arrivée en Catalogne.

Malgré l’élimination en 8ème de finale de l’Euro, l’Allemagne aura vu certains de ses éléments se faire remarquer. Robin Gosens en fait partie. Auteur d’une nouvelle saison de haute voltige avec l’Atalanta, le piston gauche allemand a épaté l’Europe durant le parcours de la Mannschaft . De quoi attirer l’œil de certaines écuries prestigieuses. Parmi les clubs intéressés, on retrouverait notamment le PSG et le FC Barcelone. Robin Gosens a d'ailleurs été interrogé sur le second club cité.

« Je vais parler avec mon père et voir si quelque chose est au programme »