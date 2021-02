Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite interpelle Leonardo pour son avenir !

Publié le 27 février 2021 à 16h10 par D.M.

Prêté jusqu’à la fin de la saison par le PSG à Dijon, Eric Junior Dina Ebimbe est revenu sur son départ de l’équipe parisienne et a fait part de son objectif de s’imposer dans son club formateur.

Avec Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, Eric Junior Dina Ebimbe est l’un des jeunes joueurs parisiens qui a décidé de quitter le PSG lors du dernier mercato estival afin d’obtenir du temps de jeu. Bloqué par la concurrence, le joueur de 20 ans a été prêté par le club de la capitale jusqu’à la fin de la saison à Dijon. La formation entraînée par David Linarès a la possibilité de le conserver en levant l’option d’achat présente dans son contrat, fixée à 4M€, même si le PSG garde la main sur Dina Ebimbe grâce à une clause de rachat. Alors que Dijon accueille ce samedi les hommes de Mauricio Pochettino, l'ailier droit est revenu sur son départ du PSG.

« J’estime être prêt pour intégrer un groupe de haut standing »