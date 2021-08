Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un terrible message pour sa nouvelle piste espagnole !

Publié le 2 août 2021 à 20h45 par La rédaction

Le PSG continue à prospecter pour recruter un milieu de terrain. D'après la presse espagnole, Leonardo lorgnerait notamment Javi Serrano, jeune joueur de l'Atlético de Madrid. Cependant, cette piste est déjà à écarter.

Malgré la présence de Marco Verratti, Ander Herrera ou encore Danilo Pereira ainsi que le recrutement de Georginio Wijnaldum, le PSG souhaite encore renforcer son entrejeu. Paul Pogba apparaît comme la grande priorité de Leonardo, mais selon la presse espagnole, le PSG aurait également jeté son dévolu sur la jeune pépite de l'Atlético de Madrid Javi Serrano (18 ans).

Serrano pas intéressé