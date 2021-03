Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite de Pochettino justifie son départ !

Publié le 1 mars 2021 à 22h45 par Th.B.

Prêté cet hiver par le PSG au Stade Brestois, Bandiougou Fadiga ne connaît pas des débuts tonitruants au sein du club breton, faute de temps de jeu suffisant. Néanmoins, aucun regret pour le titi parisien au niveau de son choix.

Afin de se lancer un nouveau challenge et surtout disposer d’un temps de jeu plus important, Bandiongou Fadiga, milieu de terrain formé au PSG de 20 ans, choisissait lors du mercato hivernal de troquer la tunique du Paris Saint-Germain pour celle du Stade Brestois, pensionnaire de Ligue 1. D’ailleurs, à la suite de son arrivée en Bretagne, Fadiga faisait même savoir qu’il se sentait même rester à Brest à moyen terme. Néanmoins, ce n’est clairement pas un conte de fées cette nouvelle expérience pour Fadiga qui n’a eu que 4 petites minutes à se mettre sous la dent en Ligue 1 depuis son arrivée et 70 minutes en Coupe de France face à Rodez. Pour autant, Bandiougou Fadiga n’a pas de regrets.

« Je ne regrette pas du tout de mon choix »