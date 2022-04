Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite de Pochettino annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 21 avril 2022 à 10h10 par Thomas Bourseau

Promesse issue du centre de formation du club, Eric Junior Dina-Ebimbe n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG bien que le milieu de terrain ait avoué mercredi soir que les discussions se poursuivaient entre les deux parties.

Formé au PSG, Eric Junior Dina-Ebimbe a pu porter la tunique parisienne avec l’équipe première à plusieurs reprises bien qu’il ait été prêté au Havre et à Dijon depuis ses premiers pas au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain français avait trouvé un accord en décembre 2021 pour prolonger son engagement contractuel et devait dans la foulée être prêté dans un club allemand comme le10sport.com vous le révélait. Néanmoins, coup de théâtre, non seulement Dina-Ebimbe n’a pas quitté en prêt le PSG cet hiver, mais le joueur décidait de ne pas prolonger comme le journaliste Loïc Tanzi l’expliquait début février. La proposition contractuelle soumise par la direction du PSG n’était pas à la hauteur des attentes du clan Dina-Ebimbe. Et maintenant ?

«On essaye de trouver un terrain d’entente»