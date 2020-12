Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qatar, Neymar... Une opération légendaire se précise pour Lionel Messi ?

Publié le 19 décembre 2020 à 1h45 par B.C.

Alors que Lionel Messi a fait honneur au PSG pour les trophées The Best, les votes de l’Argentin continuent de faire parler en Espagne. D’après OK Diario, l’attaquant du FC Barcelone serait sérieusement séduit par le club de la capitale.

Contraint de rester au FC Barcelone cet été malgré ses envies de départ, Lionel Messi vit peut-être sa dernière année en Catalogne. En effet, l’Argentin verra son bail expirer à l’issue de la saison et sera ainsi libre de s’engager avec le club de son choix dès le 1er janvier. Un énorme danger que les pré-candidats à la présidence du Barça veulent régler, mais Lionel Messi pourrait en décider autrement. Bien qu’il n’ait pris aucune décision définitive pour son avenir selon la presse espagnole, l’attaquant de 33 ans privilégierait toujours un départ à ce jour, ce qui pourrait arranger les affaires du PSG, attentif à la situation de Lionel Messi. Ce dernier a d’ailleurs fait parler de lui ces dernières heures en mettant en avant les joueurs du PSG pour les trophées The Best, mettant en avant Neymar, Kylian Mbappé et Keylor Navas dans ses votes, ce qui n’est pas passé inaperçu en Espagne.

Le PSG peut y croire pour Lionel Messi