Mercato - PSG : Leonardo a une vraie carte à jouer pour cette star de Premier League !

Publié le 19 décembre 2020 à 1h15 par A.C.

En difficulté à Tottenham, Dele Ali pourrait être l’un des gros dossiers du prochain mercato.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération, Dele Alli traverse une des pires périodes de sa carrière à Tottenham. L’arrivée de José Mourinho ne lui a pas été bénéfique et, déjà cet été, Leonardo a tenté de l’attirer au Paris Saint-Germain. Avec la fin du mercato début octobre, l'intérêt du PSG pour l'international anglais ne se serait pas arrêté. D’ailleurs, Dele Alli semble désormais déterminé à claquer la porte de Tottenham, où il n’aurait plus sa place.

Dele Alli tenté par l’étranger