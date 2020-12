Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint à un gros bras de fer avec le Real Madrid ?

Publié le 18 décembre 2020 à 22h15 par La rédaction

À tout juste 18 ans, Nuno Mendes suscite les convoitises des grands d’Europe, dont le PSG de Leonardo. Cependant, c'est le Real Madrid qui serait en pole pour enrôler la pépite du Sporting Portugal l’été prochain.

Tout juste majeur, Nuno Mendes vit sa première saison en Liga NOS avec son club formateur, mais peut-être déjà la dernière ! Le latéral gauche a tapé dans l’œil de Leonardo et du Paris Saint-Germain, mais aussi dans celui d’autres grands d’Europe. Manchester United, la Juventus ou encore le Real Madrid… Nombreuses sont les écuries majeures à s’intéresser au profil du joueur de 18 ans. Et ce dernier aurait d’ores et déjà donné sa préférence à la Casa Blanca , avec pour ambition de succéder à Marcelo.

Le Real Madrid aurait un temps d’avance