Mercato - PSG : Une opération légendaire à 300M€ se prépare pour Erling Haaland !

Publié le 5 janvier 2022

Sauf énorme retournement de situation, Erling Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison. Mais dans ce dossier, il faudra prévoir un budget de 300M€.

Le feuilleton Erling Haaland ne fait que débuter et devrait s’étirer jusqu’au prochain mercato estival. Déçu par les prestations de son équipe et désireux de rejoindre un club plus huppé, l’international norvégien aurait pris la décision de quitter la Bundesliga à la fin de la saison. Seules quatre équipes auraient les capacités de mettre la main sur Erling Haaland : le Real Madrid, Chelsea, Manchester City et le PSG. L’intérêt du club parisien avait été dévoilé par le 10Sport.com en exclusivité dès le 25 août dernier.

Le prix de l'opération Haaland fixée