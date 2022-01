Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale montée avec Raiola pour Haaland ?

Publié le 24 janvier 2022 à 23h15 par D.M.

Alors qu'il a annoncé son départ probable de l'Ajax Amsterdam à la fin de la saison, Noussair Mazraoui pourrait jouer un rôle clé dans le dossier Erling Haaland selon la presse espagnole. Explications.

« Je pense que les chances que je reste à l'Ajax sont très faibles, peut-être 5%.... Je suis ouvert pour quelque chose de nouveau, je joue ici depuis 16 ans et je pense que c'est le bon moment pour partir. Je ne veux pas tromper les gens. Si je n'ai toujours pas signé de nouveau contrat 6 mois avant la fin de mon engagement, vous savez déjà à quoi vous attendre. Est-ce que je discute avec d'autres clubs ? Je peux dire 'oui' à cela ». Interrogé sur son avenir, Noussair Mazraoui a annoncé son départ de l’Ajax à l’issue de la saison. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis de nombreuses semaines, le latéral droit pourrait jouer un rôle clé dans le dossier Haaland selon les dires de la presse espagnole.

Mazraoui inclus dans l'opération Haaland ?