Mercato - PSG : Une offre symbolique va partir ?

Thomas Bourseau

Violenté avec sa famille lors d’un cambriolage la semaine dernière, Alexandre Letellier pourrait enfin recevoir une bonne nouvelle dans les semaines à venir sur le plan sportif. En effet, il se serait question d’une nouvelle prolongation de contrat à Paris, pour la symbolique ! Explications.

Alexandre Letellier a fait le tour de la toile la semaine dernière pour une bien triste raison. À l’approche des fêtes de Noël, le gardien du PSG et sa famille ont été victime d’un violent cambriolage dans leur domicile d’Hardricourt situé dans les Yvelines. Conjointe du joueur parisien, Chloé Letellier a même été frappée au visage par les malfaiteurs du nombre de quatre dont deux mineurs pour des objets de valeur et des sommes d’argent.

Nouvelle prolongation en vue pour Alexandre Letellier ?

Dans la foulée, Chloé Letellier annonçait sur Instagram qu’elle-même et sa famille allaient « bien, physiquement ». Néanmoins, les séquelles mentales sont susceptibles de rester un moment. En parallèle, l’avenir sportif d’Alexandre Letellier pourrait bien se jouer prochainement. Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin prochain, le quatrième gardien du Paris Saint-Germain derrière Keylor Navas, Arnau Tenas et Gianluigi Donnarumma a déjà été prolongé à deux reprises par le PSG depuis son retour au club en tant que gardien remplaçant en 2020.

50 000€ par mois offerts à Letellier par le PSG pour la symbolique ?