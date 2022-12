Mercato - PSG : Une offre dégainée par le Qatar pour cette star ? La réponse est connue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En difficulté à l’Atlético de Madrid, João Félix devrait plier bagage lors du mercato hivernal, alors qu’il fait déjà l’objet de convoitises. Le PSG est notamment cité comme l’un des clubs les plus intéressés par l’international portugais, mais pour l’heure, aucune offre n’aurait été dégainée dans ce dossier.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, João Félix devrait quitter l’Atlético de Madrid dès cet hiver. La relation délicate qu’entretiennent Diego Simeone et son attaquant semble avoir atteint un point de non-retour, rendant le transfert du Portugais inéluctable. « Il est le plus grand pari que le club ait fait. Je pense qu'il a le plus haut niveau du monde, mais pour des raisons qu'il ne vaut pas la peine d'exposer maintenant, la relation entre l'entraîneur et lui n'est pas bonne, ni sa motivation. La chose raisonnable est de penser qu'il va partir, même si j'aimerais qu'il continue, mais ce n'est pas l'idée du joueur », a révélé Miguel Ángel Gil, président de l'Atlético de Madrid, au micro de la TVE .

Le PSG a de la concurrence pour João Félix

Pour son avenir, João Félix ne manque pas d’options puisque plusieurs cadors européens seraient prêts à s’attacher ses services. Le PSG est cité comme l’un des favoris, tandis que Chelsea, Manchester United, Arsenal ou encore le Bayern Munich sont également à l’affût.

Aucune offre pour João Félix