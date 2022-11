Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre à 35M€ bientôt dégainée pour le «nouveau Neymar» ?

Publié le 7 novembre 2022 à 08h30

Pierrick Levallet

À seulement 16 ans, Endrick affole déjà le Brésil et l’Europe. Le crack de Palmeiras, impressionnant en championnat malgré son jeune âge, aurait tapé dans l’oeil de plusieurs cadors européens comme le PSG ou encore le Real Madrid. Le club madrilène serait d’ailleurs prêt à dégainer une belle offre pour la pépite brésilienne.

Au Brésil, il est déjà surnommé le « nouveau Neymar ». À seulement 16 ans, Endrick affole déjà le championnat brésilien. Le crack de Palmeiras montre un énorme potentiel. Buteur à 3 reprises et une seule fois passeur décisif en 5 matchs pour le moment, Endrick ne cesse d’impressionner. La presse sud-américaine le compare déjà à certains des plus grands noms du football, comme Neymar ou encore Pelé. Mais à 16 ans, Endrick se serait également fait remarquer en Europe. L’attaquant aurait tapé dans l’oeil de plusieurs cadors européens. Et quelques-uns auraient déjà une longueur d’avance sur ce dossier.

Mercato - PSG : Le transfert du «nouveau Neymar» quasiment réglé ? https://t.co/hNsxyeratq pic.twitter.com/Jyz2Yonmff — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

Le feuilleton Endrick proche de la fin ?

Comme révélé par Fabrizio Romano, trois clubs se distingueraient dans la course à Endrick. Le PSG, Chelsea et le Real Madrid auraient une longueur d’avance sur les autres prétendants de la pépite de Palmeiras. Par ailleurs, le journaliste de MARCA Mario Cortegana a confié dans le 4 Amigos Podcast que le feuilleton Endrick « n'atteindra pas janvier. La course se déroule en ce moment et à mon avis, elle sera terminée avant janvier. »

Le Real Madrid prêt à dégainer 35M€ pour Endrick

Reste maintenant à savoir quel club saura convaincre Palmeiras. Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, le Real Madrid serait sur le point de passer à l’action. Le club madrilène aurait préparé une offre à 35M€ + bonus pour Endrick et serait prêt à la transmettre à la formation brésilienne. À voir si ce montant saura satisfaire Palmeiras, alors que le transfert d’une jeune attaquant de 16 ans pourrait également atteindre les 60M€. À suivre...