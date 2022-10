Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive est révélée pour ce transfert à 120M€

Publié le 30 octobre 2022 à 22h15

Pierrick Levallet

Brillant avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham plairait au PSG. Mais le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier puisque le Real Madrid voudrait également recruter le joueur de 19 ans. D’ailleurs, la formation madrilène serait déjà passé à l’action pour l’international anglais, qui n’aurait pas encore tranché pour sa prochaine destination.

À 19 ans, Jude Bellingham fait déjà des merveilles avec le Borussia Dortmund. Le milieu de terrain anglais est étincelant avec le club de la Ruhr et aurait ainsi tapé dans l’oeil de plusieurs cadors européens, dont le PSG et le Real Madrid. En cas de transfert, le montant de l’opération pourrait atteindre les 120M€. Et le dossier serait en train de se faciliter pour les Merengue .

Terrible nouvelle pour le PSG, le Real Madrid a un obstacle en moins pour Bellingham

Comme révélé par El Confidencial , le Real Madrid a réglé son problème avec ses joueurs extra-communautaires. Vinicius Jr, Rodrygo et Eder Militao sont désormais des ressortissants espagnols, laissant les places libres à d’autres joueurs. Le transfert de Jude Bellingham pourrait ainsi se retrouver facilité. D’ailleurs, le club madrilène serait déjà passé à l’action.

Bellingham hésite encore pour son avenir