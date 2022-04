Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive est dégainée pour cette piste XXL de Leonardo !

Publié le 2 avril 2022 à 14h10 par B.C.

Bientôt libre, Antonio Rüdiger est sur la short-list du PSG, du Real Madrid ou encore du FC Barcelone en vue du mercato estival. La Juventus serait également passée à l’action pour l’Allemand, mais ce dernier voit toujours son avenir s’inscrire en pointillé.

À l’instar de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Paul Pogba, Antonio Rüdiger se retrouve en position de force pour son avenir. Libre à l’issue de la saison, l’international allemand est encore loin d’une prolongation avec Chelsea et suscite les convoitises de plusieurs cadors européens. Le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore la Juventus sont notamment disposés à accueillir le défenseur et les discussions auraient été entamées avec son agent. De quoi rendre l’avenir de Rüdiger encore très incertain.

La Juve a dégainé pour Rüdiger, mais…