Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or pourrait se présenter à Leonardo pour Pogba !

Publié le 3 avril 2021 à 17h15 par B.C.

Alors qu’il pourrait quitter Manchester United cet été, Paul Pogba serait notamment sur les tablettes du PSG et de la Juventus. Cependant, le club italien pourrait être en difficulté en raison des exigences salariales du milieu de terrain.

Cet été, le PSG devra une nouvelle fois redoubler d’ingéniosité pour se renforcer en pleine crise du Covid-19. Leonardo pourrait ainsi se focaliser sur des joueurs libres et être à l’affût de la moindre opportunité, et Paul Pogba pourrait en être une. En décembre dernier, Mino Raiola avait annoncé le départ probable du champion du monde tricolore à l’issue de la saison. Le joueur de 28 ans est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, et une prolongation ne semble pas d’actualité, de quoi mettre la pression sur les Red Devils . Leonardo suivrait alors la situation du Français de près, tout comme la Juventus qui n’exclurait pas de proposer les services de Paulo Dybala à Manchester United afin de mettre la main sur Paul Pogba. Une opération qui a du sens aux yeux du journaliste Filippo Cornacchia, mais la Juventus pourrait être confrontée à un gros problème.

« L’obstacle du salaire demeure »