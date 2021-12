Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle star du projet QSI a été surprise après son transfert…

Publié le 8 décembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Arrivé libre au PSG lors du dernier mercato estival, Gianluigi Donnarumma trouve peu à peu ses marques dans la capitale et semble ravi de son adaptation.

Après être arrivé en fin de contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma s’est engagé avec le PSG cet été et a donc été l’un des gros coups réalisés par le Qatar, au même titre que Sergio Ramos et Lionel Messi. Un changement de cap radical pour le gardien italien, qui avait jusqu’ici passé toute sa carrière à Milan, mais Donnarumma semble se faire à sa nouvelle vie au PSG. Et il a même été bluffé par l’environnement parisien comme il l’a confié dans l’émission Peppy Night Fest sur Canale 21.

« Je ne m’y attendais pas »