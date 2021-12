Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle piste révélée pour l’avenir de Xavi Simons ?

Publié le 1 décembre 2021 à 20h15 par T.M.

En fin de contrat au PSG, Xavi Simons pourrait s’en aller à la fin de la saison. Et son avenir pourrait notamment s’écrire du côté de l’Ecosse.

L’avenir de Xavi Simons est plus incertain que jamais. Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, le Néerlandais réclame de garantie concernant son temps de jeu. Or, actuellement, il ne joue pas avec Mauricio Pochettino. Cela pourrait alors le rapprocher d’un départ libre à l’issue de la saison. Et Xavi Simons pourrait notamment retourner au FC Barcelone. Passé par La Masia, le milieu de terrain pourrait ains intégrer le groupe de Xavi, mais d’autres pistes existeraient pour le client de Mino Raiola.

Direction les Rangers ?