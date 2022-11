Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace plane sur un coup à 150M€ d’Henrique

Publié le 3 novembre 2022 à 17h15

Thomas Bourseau

Manchester United serait prêt à contrecarrer les plans du PSG pour le transfert de Jude Bellingham. Courtisé par Antero Henrique, le milieu offensif du Borussia Dortmund serait tout bonnement la priorité des Red Devils.

Jude Bellingham (19 ans) pourrait bien suivre les traces d’un certain Erling Braut Haaland. En effet, ayant été capitaine du Borussia Dortmund cette saison tout en étant le maître à jouer du club de la Ruhr, l’international anglais figurerait sur les tablettes des plus grands clubs européens dont le PSG. A en croire les informations divulguées par Média Foot, Antero Henrique, chargé des négociations des transferts du club parisien, serait allé à la pêche aux renseignements pour un transfert de Bellingham qui avoisinerait les 150M€.

Bellingham serait la priorité de Manchester United

D’après les informations de The Daily Mirror , le PSG devrait notamment se frotter à Manchester United. Le directeur du football John Murtough et l’entraîneur Erik Ten Hag auraient mené plusieurs réunions dans le cadre du mercato estival de 2023 et le nom de Jude Bellingham figurerait tout en haut de la liste des Red Devils.

United met tous ses jetons sur Bellingham