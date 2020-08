Mercato - PSG : Une menace colossale se confirme pour la succession de Thiago Silva !

Foot - Mercato - PSG

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva ne sera pas prolongé par le PSG. Les Parisiens cherchent ainsi un remplaçant au défenseur brésilien.

Après huit ans au PSG, Thiago Silva vit ses derniers jours dans la capitale parisienne. Alors qu’il souhaitait entreprendre de nouvelles négociations avec Leonardo, le directeur sportif parisien a coupé court en scellant l’avenir de son défenseur. Plusieurs joueurs étaient ciblés pour la succession de l’international brésilien, dont Nikola Milenkovic, qui sort d’une belle saison à la Fiorentina, ou encore Kalidou Koulibaly, qui s’apprête à quitter Naples cet été. Cependant, un cador de Premier League pourrait bien venir perturber le mercato parisien.

Ainsi, selon Nicolo Schira , Manchester City serait en pourparlers avec l’agent de Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani afin de signer le défenseur international sénégalais. Les Citizens seraient prêt à offrir un contrat de cinq ans assortis d’un salaire de 10M€ annuel. De son côté, Naples ne souhaiterait pas vendre Koulibaly pour moins de 80M€.

