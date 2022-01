Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une jolie vente se confirme pour la fin de saison !

Publié le 3 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

Prêté sans option d'achat, Rafinha est toutefois très attendu à la Real Sociedad qui semble déjà convaincue par le milieu de terrain brésilien.

Bien décidé à vendre cet hiver afin de se délester de plusieurs joueurs mais également de renflouer ses caisses, le PSG a cédé Rafinha qui s'est engagé avec la Real Sociedad sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Mais, Jokin Aperribay, président du club basque, ouvrait déjà la porte à un transfert définitif de Rafinha en fin de saison : « Il n’y a pas d’option d’achat, mais je souhaite que cela soit plus de 6 mois. (…) Nous avons 6 mois pour parler. C’est une question de volonté et quand il connaitre bien la Real, nous parlerons avec plus de tranquillité ». Un avis visiblement partagé par Imanol Alguacil, l'entraîneur de la Real Sociedad.

La Real Sociedad déjà fan de Rafinha