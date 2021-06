Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une issue déjà connue pour ce dossier à 40M€ ?

Publié le 13 juin 2021 à 1h45 par A.C.

En pleine évolution ces derniers années, Manuel Locatelli semble avoir tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens, dont le Paris Saint-Germain.

Titulaire avec l’Italie lors de l’ouverture de l’Euro (victoire contre la Turquie, 3-0), Manuel Locatelli est en train de se faire un nom sur la scène européenne. Très performant avec Sassuolo, il semble enfin prêt à rebondir dans un plus gros club. D’ailleurs, il a entrouvert la porte à une possible arrivée au Paris Saint-Germain. « Moi je suis ouvert à une expérience hors d'Italie car il y a des trains qu'il faut prendre et s'ils sont étrangers, il faut faire ce choix. Voir Verratti, Florenzi et Kean réussir au PSG, ça donne forcément envie » a expliqué Locatelli. « Il y a les Italiens mais aussi Neymar et Mbappé qui font partie des cinq meilleurs joueurs du monde. Le PSG a une image de grand club au sein d'une très belle ville ». Le PSG ne serait toutefois pas le seul club sur le coup...

Direction Turin pour Locatelli