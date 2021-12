Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse réponse tombe pour Angel Di Maria !

Publié le 28 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Ces derniers jours, il a été question de négociations entre l’Atlético Mineiro et Angel Di Maria. Cela ne serait finalement pas si évident que cela.

Angel Di Maria est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG. L’Argentin dispose également d’une année supplémentaire en option, et si El Fideo souhaite reste, rien en dit que le club de la capitale lèvera cette année en option. Par conséquent, l’avenir de Di Maria pourrait donc s’écrire loin du PSG. Et pourquoi pas au Brésil. Selon les dernières informations en provenance de l’autre côté de l’Atlantique, ça négocierait entre Angel Di Maria et l’Atlético Mineiro.

« Rien de concret »