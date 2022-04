Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opération a capoté pour le Qatar !

Publié le 14 avril 2022 à 5h30 par T.M.

Alors que le PSG cherche aujourd’hui à se débarrasser de Leandro Paredes, cela aurait déjà pu se faire il y a quelques mois dans le cadre d’une opération qui n’a finalement pas pu se faire.

Aujourd’hui, Leandro Paredes pourrait bien connaitre ses derniers moments en tant que joueur du PSG. Arrivé en janvier 2019 en provenance du Zénith, l’Argentin s’apprêterait à faire ses valises. Le club de la capitale ouvrirait en tout cas grand la porte à un départ du joueur de Mauricio Pochettino. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG serait prêt à le lâcher contre 15M€. Une opportunité qui n’aurait pas échappé à l’Inter Milan, qui serait sur le coup pour récupérer Leandro Paredes.

Un salaire qui a tout plombé !