Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse offre est confirmée pour Kylian Mbappé !

Publié le 18 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il ne souhaite pas prolonger son contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait bien finir par rejoindre le Real Madrid qui prépare une grosse offre pour l’attaquant français.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait déjà averti sa direction qu’il n’envisagerait pas de prolonger dans l’immédiat, mettant ainsi le club de la capitale face à un dilemme de taille. Deux options se présentent aujourd’hui pour le futur de Mbappé : un transfert dès cet été, ou bien prendre le risque de le voir partir libre dans un an. Et le Real Madrid compte bien prendre les devants pour forcer la décision du PSG…

Le Real Madrid passe à l’action