Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse erreur de Leonardo cet été ? La réponse !

Publié le 23 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Georginio Wijnaldum connaît des débuts difficiles avec le PSG, Jean-Luc Arribart assure que tout va rapidement aller mieux pour l'international néerlandais.

Cet été, le PSG a réussi à attirer Georginio Wijnaldum libre de tout contrat alors que ce dernier semblait filer vers le FC Barcelone. Un très joli coup pour le club parisien qui s'offre les services du capitaine des Pays-Bas et d'une valeur sur en Europe comme peuvent en témoigner ses prestations à Liverpool. Cependant, l'international néerlandais connaît un début de saison très poussif au PSG et semble loin de son meilleur niveau. Mais Jean-Luc Arribart, qui suit la Premier League pour Canal+ , se montre globalement rassurant pour Georginio Wijnaldum.

«Le PSG ne s’est pas trompé avec lui»