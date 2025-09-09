Mercato - PSG : Une grosse erreur balancée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG est resté très sobre dans son recrutement cet été, avec seulement trois nouvelles recrues annoncées au cours du mercato. Et le chroniqueur de l'After Foot, Walid Acherchour, a expliqué dimanche soir en direct à l’antenne qu’il s’agissait peut-être d’une erreur de la part des dirigeants du PSG vu le calendrier qui se profile.

Renato Marin (18 ans, libre), Lucas Chevalier (23 ans, 40M€ hors bonus) et Ilya Zabarnyi (23 ans, 63M€ hors bonus) : voilà les trois nouvelles recrues annoncées par le PSG au cours du mercato estival ! Le club de la capitale a décidé de ne pas bouleverser son effectif et de rester assez calme dans son recrutement contrairement à d'habitude, notamment dans le but de surfer sur sa victoire historique en Ligue des Champions. Et pourtant, certains observateurs estiment que cela pourrait porter préjudice au PSG dans les mois à venir.

« Je voulais un milieu supplémentaire » Dimanche soir, en direct dans l’After Foot sur RMC Sport, Walid Acherchour a livré son point de vue à ce sujet et estime que le PSG n'est pas suffisamment armé pour les échéances de cette nouvelle saison : « Je voulais au moins un milieu de terrain supplémentaire au PSG. Ou au moins un joueur qui pouvait faire le lien entre le milieu et l'attaque. Ils ont décidé de ne pas aller là-dessus, je respecte parce que tu arrives après une saison où les deux Luis ont bien travaillé avec notamment une victoire finale, donc on va leur faire confiance », explique-t-il.