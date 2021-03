Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande révolution se prépare en interne !

Publié le 8 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que les spéculations se multiplient depuis quelque temps sur l’arrivée d’un nouveau gardien de renom l’été prochain au PSG, Leonardo serait en train de préparer un énorme changement à ce poste.

« Si c’est possible que je finisse ma carrière à Paris ? Oui. Quand je suis arrivé à Paris, j’ai découvert un lieu différent, la ville m’a surpris », confiait Keylor Navas en octobre dernier au micro de Téléfoot , affichant donc clairement son envie de terminer sa carrière au PSG. Indiscutable depuis son arrivée dans la capitale en 2019, le gardien costaricien est sous contrat jusqu’en juin 2023 au Parc des Princes. Et malgré son statut de cadre au PSG, Navas pourrait être contraint de laisser la main l’été prochain…

Le PSG multiplie les pistes au poste de gardien

En effet, Leonardo semble plus que jamais vouloir attirer un nouveau gardien, et le directeur sportif du PSG multiplierait les pistes à cet effet. Samedi soir, The Sun a annoncé que l’option David De Gea (Manchester United) serait toujours suivie avec attention par les dirigeants parisiens, qui ont également été annoncés sur les traces d’Hugo Lloris (Tottenham) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC) ces derniers temps. Le PSG semble donc préparer une petite révolution pour le poste de gardien la saison prochaine…