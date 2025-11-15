Mercato - PSG : Une galère annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le prochain mercato hivernal fait déjà couler beaucoup d'encre autour du PSG qui accumule les blessures depuis le début de la saison, et Bertrand Latour a indiqué dimanche dernier en direct dans le Canal Football Club qu'il fallait absolument recruter un défenseur ainsi qu'un ailier dans la capitale. Mais estime néanmoins que le PSG aura bien du mal à trouver son bonheur sur un mercato de janvier...

À quoi faut-il s'attendre pour le mercato hivernal du PSG, qui accumule les blessures depuis maintenant plusieurs semaines avec l'enchaînement des matchs ? Bertrand Latour a donné son avis à ce sujet dimanche dernier en direct dans le Canal Football Club, sur Canal +. Et le consultant de la chaine cryptée attend avant toute chose le recrutement d'un défenseur au PSG en janvier.

« Il faut prendre un défenseur polyvalent » « Moi, la priorité c'est de prendre un défenseur polyvalent. Au poste de défenseur central aussi. On a des interrogations sur le niveau de Beraldo. Si vous avez un joueur qui est capable de faire axe et défenseur droit », lâche Bertrand Latour, qui espère aussi que le PSG parviendra à se renforcer avec un ailier.