Mercato - PSG : Une erreur monumentale commise par le Qatar avec Neymar ?

Publié le 7 septembre 2021 à 7h45 par B.C.

Recruté par le PSG à l’été 2017, Neymar peine toujours à faire l’unanimité dans la capitale, alors que l’écurie parisienne a déboursé une fortune pour s’attacher ses services.

Quelques mois après la remontada , le PSG prenait sa revanche sur le FC Barcelone en s’attachant les services de Neymar à l’été 2017. Un transfert estimé à 222M€, soit le montant de la clause libératoire de l’international brésilien. Une opération historique qui bouleversa le marché des transferts, et qui coûta une fortune au PSG. En plus des 222M€, le club de la capitale a offert un salaire annuel brut de 43M€ à Neymar pour cinq saisons, tandis qu’une sixième année en option était présente dans le bail de la star, qui lui aurait permis de gonfler ses émoluments à 50,5M€ comme l’a révélé dernièrement le média El Mundo . Au total, entre le montant du transfert, la rémunération et les primes perçues par Neymar, le PSG s’est engagé à débourser près de 490M€ sur cinq saisons. Une somme exorbitante pour un joueur faisant encore débat aujourd’hui.

Le PSG s’est-il trompé avec Neymar ?