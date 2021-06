Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une enveloppe XXL promise à Leonardo pour cet été !

Publié le 3 juin 2021 à 21h45 par A.C.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain semblent bien décidés à investir gros sur le mercato estival.

A quoi doit-on s’attendre cet été, du côté du Paris Saint-Germain ? Si tout semble encore tourner autour de la prolongation de Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas donné la moindre réponse, Leonardo travaille déjà sur plusieurs pistes. C’est le cas au milieu de terrain avec Eduardo Camavinga ou encore Paul Pogba, mais également pour la défense, avec Achraf Hakimi. Ce dernier pourrait d’ailleurs couter cher, puisque La Gazzetta dello Sport assure que l’Inter attendrait pas moins de 80M€ pour l’international marocain.

Le Qatar veut un mercato XXL